للمواطنين فقط.. وظائف بالهيئة الملكية للعمل في رأس الخير

أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط؛ للعمل في رأس الخير؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير عام تطوير الاستثمار.

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المؤهلات والخبرات:

المستوى العلمي/ الخبرة العملية: حاصل على البكالوريوس في مجال (الهندسة) .

يفضل الحاصلين على درجة الماجستير في مجال ذو صلة.

خبرة من 12-15 سنة في مجال يتصل بالاستثمار وتطوير الأعمال.

الخبرة في مجال تطوير الأعمال وتشجيع وتسويق الاستثمار.

يفضل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل.

المهارات الفنية الأساسية

إدارة الوقت والتواصل ومهارات التفاعل مع الأفراد.

الإلمام باللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابةَ.

إتقان مهارات الحاسب الآلي والخبرة في استخدام أدوات برامج مايكروسوفت و/او البرامج ذات الصلة.

المؤهلات العلمية : (الهندسة).

المهام ذات الصلة : أداء المهام المتعلقة بالوظيفة عند تفويضها او توجيهها له.

طريقة التقديم: