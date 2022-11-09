الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
على رأسها خبرة لمدة سنة.. شروط للحصول على ترخيص محاسب
عاجل.. بايدن: الحزب الديمقراطي لم يخسر في انتخابات الكونجرس مثل خسارة الجمهوريين
غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات
سفير المملكة في لبنان: العشائر العربية كانت ولا تزال محل اعتزاز وافتخار
هل «وحمة الكبد» تتحول إلى ورم سرطاني؟ .. استشاري يجيب
حساب المواطن يعلن بدء إيداع دعم شهر نوفمبر

الرئيسية

 /

محليات

 /

على رأسها خبرة لمدة سنة.. شروط للحصول على ترخيص محاسب

على رأسها خبرة لمدة سنة.. شروط للحصول على ترخيص محاسب

على رأسها خبرة لمدة سنة.. شروط للحصول على ترخيص محاسب
٠١:٠٩:٣٩ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

حددت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وجود خبرة عملية لمدة سنة في مكاتب المحاسبة والمراجعة في الجهات الحكومية أو الشركات المساهمة لمن يرغب في الحصول على ترخيص محاسب.

ووضعت الهيئة  للمراجعين عددًا من الاشتراطات للحصول على رخصة محاسب تضمنت التالي:

اشتراطات الترخيص

1- أن يكون المتفرغ لمزاولة المهنة سعودي الجنسية.

2- أن يكون كامل الأهلية.

3- أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها.

4- أن يكون طلب الترخيص مستكملًا لـ 21 ساعة في المحاسبة.

5- أن يكون مسجلًا في العضوية المهنية في الهيئة.

6- أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في أعمال المحاسبة والمراجعة أو في أحد مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة أو في الجهات الحكومية، أو الشركات المساهمة.

7- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة والشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

8- ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار 3 سنوات.

اقرأ أيضًا:

هيئة المراجعين والمحاسبين: جميع الشهادات المهنية الصادرة من الهيئة مدعومة من “هدف”

الكلمات الدلالية:
خبرة في المحاسبة رخصة محاسب شروط المحاسب مؤهل عالي

مواد ذات صلة

المزيد
تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن قتل طفلة تشادية بالمدينة

تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن قتل طفلة تشادية بالمدينة

١٢:٢٢ م، الأحد، ٠٨ يوليو ٢٠١٨
وفاة وإصابة عشرة من عائلة واحدة بعد انقلاب مركبتهم

وفاة وإصابة عشرة من عائلة واحدة بعد انقلاب مركبتهم

١٠:٠٣ ص، الأربعاء، ٢٧ يونيو ٢٠١٢
ضبط 3 مواطنين تحرشوا بفتاة في مكان عام بالمدينة المنورة

ضبط 3 مواطنين تحرشوا بفتاة في مكان عام بالمدينة المنورة

٠٤:٥٠ م، الأحد، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١
خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجموعاً من المواطنين

خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجموعاً من المواطنين

٠١:٣٦ م، الثلاثاء، ٠٩ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *