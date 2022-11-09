على رأسها خبرة لمدة سنة.. شروط للحصول على ترخيص محاسب

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حددت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وجود خبرة عملية لمدة سنة في مكاتب المحاسبة والمراجعة في الجهات الحكومية أو الشركات المساهمة لمن يرغب في الحصول على ترخيص محاسب.

ووضعت الهيئة للمراجعين عددًا من الاشتراطات للحصول على رخصة محاسب تضمنت التالي:

اشتراطات الترخيص

1- أن يكون المتفرغ لمزاولة المهنة سعودي الجنسية.

2- أن يكون كامل الأهلية.

3- أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها.

4- أن يكون طلب الترخيص مستكملًا لـ 21 ساعة في المحاسبة.

5- أن يكون مسجلًا في العضوية المهنية في الهيئة.

6- أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في أعمال المحاسبة والمراجعة أو في أحد مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة أو في الجهات الحكومية، أو الشركات المساهمة.

7- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة والشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

8- ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار 3 سنوات.

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