الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أوروبا تتبنى عقوبات جديدة على إيران.. واحتجاجات في جيش الملالي
مطاردة وإطلاق نار قرب مدرسة في ألمانيا (فيديو)
احتجاجًا على تكاليف المعيشة.. إضراب عمال مترو الأنفاق بعاصمتين أوروبيتين
طلاب يتطوعون لخدمة قاصدي بيت الله الحرام (صور)
موجة واسعة من الأنفلونزا تجتاح ألمانيا وتحذيرات من الأطباء
خاصية غير مسبوقة على تويتر .. ماسك يفجر المفاجأة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. 14 ساعة بين أذاني الفجر والعشاء في الرياض

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. 14 ساعة بين أذاني الفجر والعشاء في الرياض

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. 14 ساعة بين أذاني الفجر والعشاء في الرياض
٠٢:٠٢:٢٧ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

 تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 16 ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 10 نوفمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:34 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:13 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 16 ربيع الآخر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 5:11

المدينة – 5:14

الرياض – 4:46

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:05

المدينة – 12:06

الرياض – 11:38

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:17

المدينة – 3:15

الرياض – 2:46

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 5:41

المدينة – 5:37

الرياض – 5:09

 

○ موعد أذان العشاء

مكة –  7:11

المدينة –  7:07

الرياض – 6:39

الكلمات الدلالية:
الأذان الرياض الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
603 إصابات جديدة بكورونا وصفر وفيات في المملكة خلال 24 ساعة

603 إصابات جديدة بكورونا وصفر وفيات في المملكة خلال 24 ساعة

١٢:٣٦ م، الأثنين، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم الأربعاء

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم الأربعاء

١٢:١٤ م، الأربعاء، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
نيابة عن خادم الحرمين.. «ولي العهد» يفتتح الملتقى العلمي الـ17 لأبحاث الحج والعمرة

نيابة عن خادم الحرمين.. «ولي العهد» يفتتح الملتقى العلمي الـ17 لأبحاث الحج والعمرة

١٢:٤٥ ص، الخميس، ١١ مايو ٢٠١٧
متحدث الداخلية يكشف ملابسات القبض على الإرهابي «الفرج»

متحدث الداخلية يكشف ملابسات القبض على الإرهابي «الفرج»

١٢:٢٨ ص، الأربعاء، ١٨ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *