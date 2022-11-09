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غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

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غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات
١٢:٥٠:١٢ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت غرفة الرياض عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مندوب مبيعات.
  2. مندوب مشتريات.
  3. مهندسة تصميم داخلي.
  4. مبرمجة.
  5. المحاسبة.
  6. محاسب.
  7. مسوقه إلكتروني وميداني.
  8. تسويق ميداني.
  9. أخصائية مبيعات.
  10. وغيرها …

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طريقة التقديم:

أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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غرفة الرياض فرص وظائف وظائف شاغرة

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