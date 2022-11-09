غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

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أعلنت غرفة الرياض عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مندوب مبيعات. مندوب مشتريات. مهندسة تصميم داخلي. مبرمجة. المحاسبة. محاسب. مسوقه إلكتروني وميداني. تسويق ميداني. أخصائية مبيعات. وغيرها …

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