غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت غرفة الرياض عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مندوب مبيعات.
- مندوب مشتريات.
- مهندسة تصميم داخلي.
- مبرمجة.
- المحاسبة.
- محاسب.
- مسوقه إلكتروني وميداني.
- تسويق ميداني.
- أخصائية مبيعات.
- وغيرها …
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طريقة التقديم:
أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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