عاجل.. بايدن: الحزب الديمقراطي لم يخسر في انتخابات الكونجرس مثل خسارة الجمهوريين

تواصل – فريق التحرير:

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ قليل، مؤتمرا صحفيا، للتعليق على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

معارك واسعة بدون تدخل

وصرح بأن الحزب الديمقراطي لم يخسر في الانتخابات كما خسر الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية.

وأورد بايدن أن الانتخابات النصفية كانت يوما جيدا للديمقراطية في الولايات المتحدة وشهدت مشاركة واسعة، ودون أي تدخلات.

وتابع أن الشعب الأميركي بعث رسالة من خلال هذه الانتخابات بأنه يريد حماية الديمقراطية وحرية الاختيار.

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أغلبية الشعب تدعم برنامجي

واعتبر بايدن أغلبية الشعب الأمريكي تدعم برنامجه الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية ومواجهة التغيير المناخي.

وتعهد الرئيس الأمريكي بمواصلة العمل مع كل الأطراف لخدمة الشعب الأمريكي.

وكذلك دعوة زعيمي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمناقشة السياسات في الفترة المقبلة.

ودعا بايدن لإنهاء النزاع السياسي في البلاد والعمل على بناء المستقبل والخروج من الأزمة بشكل أقوى.