سفير المملكة في لبنان: العشائر العربية كانت ولا تزال محل اعتزاز وافتخار

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استقبل سفير المملكة في لبنان وليد بخاري في مقر السفارة، وفدا من عشيرة الحروك، ضم عدداً من الوجهاء والمشايخ، بحضور النائب محمد سليمان.

جرى خلال اللقاء عرض للعلاقات الأخوية التي تربط المملكة مع أبناء العشائر العربية.

وأكد “بخاري”، أن “العلاقة مع العشائر العربية كانت ولا تزال محل اعتزاز وافتخار بقيمهم وأصالتهم”.

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من جهته، أكد الوفد هويته “العربية وأهمية وحدة الصف لحماية لبنان وعروبته وسيادته”.