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حساب المواطن يعلن بدء إيداع دعم شهر نوفمبر
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حساب المواطن يعلن بدء إيداع دعم شهر نوفمبر

حساب المواطن يعلن بدء إيداع دعم شهر نوفمبر

حساب المواطن يعلن بدء إيداع دعم شهر نوفمبر
١٢:١٤:٣٩ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن حساب المواطن بدء  إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وأوضح “حساب المواطن” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه سيستمر  الإيداع حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

وكان حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لبرنامج حساب المواطن، رد على استفسار أحد المواطنين والذي قال فيه: كيف أعرف حسبة حساب المواطن كم للأب وكم للأم والأبناء؟

وأضاف الحساب: أهلا بك، يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيس (رب الأسرة)، ويُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وتابع: لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية portal.ca.gov.sa‎ .

توضيح من البرنامج بشأن موعد نزول الدعم

كان البرنامج قد رد على استفسار أحد المواطنين بشأن موعد نزول الدعم.

وقال حساب “العناية بالمستفيدين” إنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف: “سيتم صرف الدعم للدفعة الستين يوم الخميس بتاريخ ” 10 نوفمبر”.

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حساب المواطن دعم نوفمبر صرف الدعم

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