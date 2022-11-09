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هل «وحمة الكبد» تتحول إلى ورم سرطاني؟ .. استشاري يجيب

هل «وحمة الكبد» تتحول إلى ورم سرطاني؟ .. استشاري يجيب

هل «وحمة الكبد» تتحول إلى ورم سرطاني؟ .. استشاري يجيب
١٢:٤١:٠٢ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

طمأن د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية الجميع بشأن وحمة الكبد.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “وحمة الكبد، لا تتحول إلى سرطان، وأغلب الحالات لا تستدعي متابعات دورية”.

وأضاف د. عبدالله الذيابي أن وحمة الكبد، لا تمنع الحمل أو كما أنها لا تتأثر بأدوية منع الحمل”.

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يذكر أن جسم الإنسان يحتوي على الكثير من السموم، ولكن مادامت الكليتان والكبد يقومان بوظيفتهما فإنهما جدار منيع أمام تلك السموم.

ومن أجل الحفاظ على هذه العضاء الحيوية لإزالة السموم من جسمك، حددت الدكتورة كاثرين زيراتسكي أخصائية التغذية المسجلة بعيادة “مايو كلينك”، 5 طرق لتنظيف الكلى والكبد، وفق موقع “eat this not that” الطبي المتخصص.

1- اشرب الماء بكثرة

2- تناول أطعمة مغذية

3- حافظ على وزنك

4- احصل على قدر كاف من النوم

5- مارس الرياضة

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الكلمات الدلالية:
أمراض الكبد الكبد عبدالله الذيابي وحمة الكبد

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