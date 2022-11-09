في يوم واحد .. مؤسس FTX يخسر 15 مليار دولار من ثروته

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خسر سام بنكمان فرايد، مؤسس شركة FTX للعملات المشفرة، نحو 15 مليار دولار من ثروته، دفعة واحدة، وفي يوم واحد.

مشاريع التشفير المتعثرة

ودعم بنكمان، معظم مشاريع التشفير المتعثرة بما في ذلك BlockFi، وVoyager Digital، وCelsius. كما استثمر في شركة روبين هوود ماركتس، مما أثار التكهنات بأنه سيتولى زمام الأمور في تطبيق التداول. كما قال هو العام الماضي، إنه بمجرد أن تصبح شركته للعملات المشفرة FTX كبيرة بما يكفي، يمكن أن تبتلع CME Group أو غولدمان ساكس غروب.

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منافسة شرسة

وظهر أغنى مليارديرات التشفير، مؤسسة منصة بينانس، تشانغبينغ تشاو، لتولي المسؤولية، وعلى الرغم من عدم الكشف عن الشروط الدقيقة، فمن المحتمل أن يتم القضاء على ثروة بنكمان فرايد البالغة 15.6 مليار دولار على يد منافسه الملياردير.

وتلقى المستثمرون صدمة، بما في ذلك صندوق الرؤية التابعة لـ سوفت بنك، وصندوق الثروة السنغافوري Temasek وOntario Teachers ‘Pension Plan، الذين ضخوا 400 مليون دولار في البورصة عند تقييم 32 مليار دولار في يناير.