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سفارة المملكة تغلق أبوابها ثلاثة أيام في هيوستن الأمريكية وتنشر أرقام الطوارئ
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سفارة المملكة تغلق أبوابها ثلاثة أيام في هيوستن الأمريكية وتنشر أرقام الطوارئ

سفارة المملكة تغلق أبوابها ثلاثة أيام في هيوستن الأمريكية وتنشر أرقام الطوارئ

سفارة المملكة تغلق أبوابها ثلاثة أيام في هيوستن الأمريكية وتنشر أرقام الطوارئ
١٢:١٢:٠٤ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في هيوستن الأمريكية، بأنها ستكون مغلقة ثلاثة أيام بدءًا من الجمعة وحتى الأحد، معلنة عن أرقام للتواصل في حالة الطوارئ.

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” تنوه القنصلية العامة في هيوستن بأنها ستكون مغلقة خلال العطلة الرسمية يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022م وسيستأنف العمل بمشيئة الله تعالى يوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 ، وفي حالة الطوارئ نرجو الاتصال على هواتف الطوارئ التالية:

281-889-0570

281-917-8658

281-917-8305

وكانت أصدرت سفارة المملكة في هيوستن، تحذيرًا لكل المواطنين هناك، بسبب العاصفة الاستوائية “نيكول”.

وقال بيان نشرته السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات في ولاية فلوريدا بشأن العاصفة الاستوائية “نيكول “، تود القنصلية في هيوستن التنبيه على جميع المواطنين المتواجدين في الولاية بتوخي الحيطة والحذر ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات والتواصل عند الضرورة مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ”.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا سفارة المملكة طوارئ هيوستن

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