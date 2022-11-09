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بعد ظهور نتيجة انتخابات الكونجرس.. ترامب يتحدث عن انتصار كبير

بعد ظهور نتيجة انتخابات الكونجرس.. ترامب يتحدث عن انتصار كبير

بعد ظهور نتيجة انتخابات الكونجرس.. ترامب يتحدث عن انتصار كبير
١٢:١٠:٤٥ ص، الخميس، ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، نتائج الانتخابات النصفية للكونجرس بأنها “انتصار كبير له شخصيا”، رغم أنه وصفها في الوقت نفسه بالـ “مخيّبة للآمال إلى حد ما” على حد تعبيره.

وكتب ترامب الأربعاء في شبكته للتواصل الاجتماعي Truth Social: “على الرغم من أن انتخابات الأمس كانت إلى حد ما مخيّبة للآمال، إلّا أنّها من وجهة نظري الشخصية كانت انتصارا كبيرا للغاية – 219 نصرا و 16 خسارة في المجموع (لعدد المرشحين الذين دعمهم ترامب خلال الحملة). فمن كان عنده نتيجة أفضل من ذلك؟ “.

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ويحتدم التنافس بين الجمهوريين والديمقراطيين للسيطرة على مقاعد الكونجرس الأمريكي، مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات النصفية الأمريكية.

ويعد الجمهوريون الأقرب للفوز بمجلس النواب، بيد أن المعركة من أجل ضمان الأغلبية في مجلس الشيوخ لم تُحسم حتى الآن.

الكلمات الدلالية:
أمريكا التجديد النصفي انتخابات الكونجرس ترامب

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