الانتخابات الأمريكية.. امرأة من أصول عربية تحصد مقعدا بالشيوخ والجمهوريون يتقدمون في الأصوات

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نجحت امرأة صومالية في دخول الكونجرس الأمريكي، حين فازت بمقعد لعضوية مجلس الشيوخ في ولاية مينيسوتا، وفق النتائج الأولية للانتخابات النصفية التي أجريت الثلاثاء.

زينب تحصل على 85% من الأصوات

وحصلت زينب التي تبلغ من العمر 25 عاما على 86% من الأصوات، لتفوز في منطقة مجلس الشيوخ رقم 63، والتي تضم أجزاء من جنوب مينيابوليس وريتشفيلد، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وتعتبر عضو الحزب الديمقراطي امرأة صومالية ومن أصول إفريقية تنضم لمجلس الشيوخ في ولاية مينيسوتا.

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إعادة الاقتراع في جورجيا

أعلنت سلطات الانتخابات بولاية جورجيا الأمريكية، إعادة الانتخابات على مقعد مجلس الشيوخ فى 6 ديسمبر المقبل.



بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات أمس، من أن فوز الجمهوريين سيضعف من المؤسسات الديمقراطية داخل الولايات المتحدة.

وأشار بايدن إلى أن معركة مجلس الشيوخ ستكون صعبة للغاية، وقال بايدن إن أولوية الجمهوريين في الكونجرس ستكون إلغاء قانون خفض التضخم وهذا سيزيد الأسعار.

في حين أنهم ترامب خليفته بايدن بأن الولايات المتحدة شهدت أسوأ فترة في عهده، وقال إن سياسة إدارته تسببت في العديد من الأزمات.

تقارب نسب التصويت وتفوق الجمهوريين

يحتاج الجمهوريون للفوز بـ6 مقاعد إضافية في مجلس النواب، وبمقعد إضافي في مجلس الشيوخ، ليحظوا بأغلبية الكونجرس، في الوقت الذي يرى مراقبون أن لتلك الانتخابات تأثيرات كبيرة في مسار السلطة الأمريكية وقراراتها المستقبلية