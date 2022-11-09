الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
دخل المسجد ووجد الصلاة قد أقيمت والصفوف اكتملت ولا مكان له في الصف.. ماذا يفعل؟
كل ما تريد معرفته عن التصلب اللويحي.. الأعراض والمضاعفات ونصائح مهمة للوقاية
أول ظهور للطفل العُماني الذي تعرض لهجوم الكلاب الضالة بعد نجاته
الرياض.. ضبط وافدين حولوا شقة سكنية لعيادة طبية بلا تراخيص (فيديو)
بعد فيديو طفل عمان.. 4 نصائح مهمة لتجنب هجمات الكلاب الضالة
«التجنيد الموحد بوزارة الدفاع».. كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة الدفاع وطريقة التقديم

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

دخل المسجد ووجد الصلاة قد أقيمت والصفوف اكتملت ولا مكان له في الصف.. ماذا يفعل؟

دخل المسجد ووجد الصلاة قد أقيمت والصفوف اكتملت ولا مكان له في الصف.. ماذا يفعل؟

دخل المسجد ووجد الصلاة قد أقيمت والصفوف اكتملت ولا مكان له في الصف.. ماذا يفعل؟
١١:٥٢:٢١ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

رد الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، على سؤال يقول :إذا امتلأ الصف خلف الإمام وجئتُ وهم يصلون، هل لي أن أُخرج من الصف شخصًا ليتأخر معي، أم أصلي لوحدي في الصف الأخير؟

التقدم الوصف عن يمين الإمام

وأجاب الشيخ إذا جاء المسبوق والصف مكتمل ولم يستطع أن يجد فرجةً في الصف -ولو سوَّاهم وأوجد له مكانًا بينهم من غير أن يشغلهم- فإنه حينئذ ينتظر حتى يَدخل داخلٌ ليصلي معه، وإن تمكن من التقدم وصفَّ عن يمين الإمام فلا شيء عليه

اقرأ أيضا:

هل يقع الطلاق عبر الجوال وهل يحتاج إلى شاهدين؟ «الخصير» يُجيب

تشويش المصلين في الصف

وتابع الخضير: “أما أن يَخْتَلِج مأمومًا أَخَذ مكانه في الصف وسَبَق إليه فهذا اعتداء عليه وتشويش عليه في صلاته، وما ورد في الاختلاج ضعيف [المعجم الأوسط للطبراني: 7764]”.

وتابع: “وعلى هذا لا يجوز له أن يُخرج شخصًا من مكانه في الصف الذي تقدم إليه، وحينئذٍ عليه أن ينتظر حتى يدخل أحد، وإن خشي من فوات الركعة فإنه يتقدم ويصف مع الإمام، وإن أمكنه أن يُعدِّل الصف من طرفه ووجد فرصةً فيه فهذا هو المطلوب، وإلا ينتظر؛ لأنه لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف”.

الكلمات الدلالية:
الخضير يوضح الشيخ عبد الكريم الخضير الصلاة جماعة الصلاة في الصف الأخير فتوى

مواد ذات صلة

المزيد
تفاصيل تعديلات نظام الجنسية.. 5 مقترحات لمنحها لأبناء المواطنات

تفاصيل تعديلات نظام الجنسية.. 5 مقترحات لمنحها لأبناء المواطنات

٠٨:١١ ص، الأربعاء، ٠٧ فبراير ٢٠١٨
«الداخلية» تنفي فتح تصاريح الأسلحة بالمملكة

«الداخلية» تنفي فتح تصاريح الأسلحة بالمملكة

٠٩:٠٤ م، الخميس، ١٤ يناير ٢٠١٦
صحيفة هندية: بعد أسبوع.. وصول عمالتنا إلى السعودية سيكون أصعب

صحيفة هندية: بعد أسبوع.. وصول عمالتنا إلى السعودية سيكون أصعب

٠٩:٤٢ ص، الخميس، ٢٤ أغسطس ٢٠١٧
«التجارة»: الجرعة التنشيطية شرط دخول الأسواق والمراكز بدءاً من هذا الموعد

«التجارة»: الجرعة التنشيطية شرط دخول الأسواق والمراكز بدءاً من هذا الموعد

٠٤:١٢ م، الأثنين، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *