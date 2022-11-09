دخل المسجد ووجد الصلاة قد أقيمت والصفوف اكتملت ولا مكان له في الصف.. ماذا يفعل؟

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رد الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، على سؤال يقول :إذا امتلأ الصف خلف الإمام وجئتُ وهم يصلون، هل لي أن أُخرج من الصف شخصًا ليتأخر معي، أم أصلي لوحدي في الصف الأخير؟

التقدم الوصف عن يمين الإمام

وأجاب الشيخ إذا جاء المسبوق والصف مكتمل ولم يستطع أن يجد فرجةً في الصف -ولو سوَّاهم وأوجد له مكانًا بينهم من غير أن يشغلهم- فإنه حينئذ ينتظر حتى يَدخل داخلٌ ليصلي معه، وإن تمكن من التقدم وصفَّ عن يمين الإمام فلا شيء عليه

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تشويش المصلين في الصف

وتابع الخضير: “أما أن يَخْتَلِج مأمومًا أَخَذ مكانه في الصف وسَبَق إليه فهذا اعتداء عليه وتشويش عليه في صلاته، وما ورد في الاختلاج ضعيف [المعجم الأوسط للطبراني: 7764]”.

وتابع: “وعلى هذا لا يجوز له أن يُخرج شخصًا من مكانه في الصف الذي تقدم إليه، وحينئذٍ عليه أن ينتظر حتى يدخل أحد، وإن خشي من فوات الركعة فإنه يتقدم ويصف مع الإمام، وإن أمكنه أن يُعدِّل الصف من طرفه ووجد فرصةً فيه فهذا هو المطلوب، وإلا ينتظر؛ لأنه لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف”.