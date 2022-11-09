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الرياض.. ضبط وافدين حولوا شقة سكنية لعيادة طبية بلا تراخيص (فيديو)

الرياض.. ضبط وافدين حولوا شقة سكنية لعيادة طبية بلا تراخيص (فيديو)

الرياض.. ضبط وافدين حولوا شقة سكنية لعيادة طبية بلا تراخيص (فيديو)
١١:١٣:١٤ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت أمانة منطقة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل ضبط عدد من الوافدين حولوا شقة سكنية لعيادة طبية بلا تراخيص ولا مؤهلات صحية.

وأوضحت أمانة الرياض، عبر حسابها في “تويتر”: “أن الوافدين خصصوا بلا تراخيص نظامية ولا مؤهلات صحية، غرفة لسحب عينات الدم وأخرى للتنويم”.

وأضافت أن الوافدين المخالفين “أنشئوا عيادة طبية لمعالجة المرضى داخل شقة سكنية وسط الرياض”.

وتابعت أمانة منطقة الرياض أنه بعد تتبع الوافدين المخالفين تم ضبطهم بالتعاون مع 14 جهة حكومية وخدمية، وتم مصادرة الأدوية وإغلاق الموقع واستدعاء المالك للتحقيق وتنفيذ العقوبات وفقا للنظام”.

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أمانة الرياض الرياض شقة سكنية عيادة طبية وافدون مخالفون

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