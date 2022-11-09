بعد فيديو طفل عمان.. 4 نصائح مهمة لتجنب هجمات الكلاب الضالة

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أعاد الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ، نشر فيديو تعرض طفل في سلطنة عمان إلى هجوم من مجموعة من الكلاب الضالة في مكان لا يوجد به أحد، حيث ذكر عدة نصائح لتجنب هجوم الكلاب.

وقال “المسند” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” لتجنب هجوم الكلاب الضالة عليك قم بما يلي:

1- ابق هادئاً ولا ترتبك.

2- لا تهرب، واثبت مكانك وكأنك جماد.

3- لا تنظر إلى عيني الكلب مباشرة، لأنه يعتقد عندما تفعل ذلك أنك تتحداه.

4- إذا كان طريقك المعتاد محفوفاً بخطر الكلاب احمل معك صافرة عادية فهي تخيفه.

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لتجنب هجوم #الكلاب_الضالة عليك قم بما يلي:

1. ابق هادئاً ولا ترتبك.

2. لا تهرب، واثبت مكانك وكأنك جماد.

3.لا تنظر إلى عيني الكلب مباشرة، لأنه يعتقد عندما تفعل ذلك أنك تتحداه.

4.إذا كان طريقك المعتاد محفوفاً بخطر الكلاب احمل معك صافرة عادية فهي تخيفه.pic.twitter.com/LMZO08i2jx — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) November 9, 2022

وكانت مواقع التواصل الاجتماعب ضجت بفيديو هجوم لعدد من الكلاب على طفل في سلطنة عمان- على ما يبدو أثناء عودته في الطريق من مدرسته إلى المنزل-.

وأظهر الفيديو، طفلا صغيرا، أثناء عودته من المدرسة، تهاجمه 3 كلاب ضالة، وظل يحاول الفرار منها، إلى أن سقط على الأرض، والتفت حوله وأخذت في نهشه.

وفي هذه اللحظات عبرت حافلة على الطريق، أثناء مهاجمة الكلاب الضالة للطفل، فنزل السائق مسرعا، وتدخل لإنقاذ الطفل، وطرد الكلاب التي تجمعت حوله وحاصرته.

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لم يتوقف المشهد عند هذا، بل بسبب لهفة السائق لإغاثة الطفل المحاصر، نسي الحافلة دون أن يوقفها، فتراجعت إلى الخلف، من الطريق المرتفعة، وحين لاحظ السائق ذلك، ركض مسرعا نحوها محاولا اللحاق بها وإيقافها.

ونجح السائق في إيقاف الباص، الذي كان يقوده، ثم عاد إليه الطفل، فيما بدا أنه كان يشكره، ويستأذنه في أن يركب معه ما بقى من الطريق.