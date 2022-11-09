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بعد فيديو طفل عمان.. 4 نصائح مهمة لتجنب هجمات الكلاب الضالة

بعد فيديو طفل عمان.. 4 نصائح مهمة لتجنب هجمات الكلاب الضالة

بعد فيديو طفل عمان.. 4 نصائح مهمة لتجنب هجمات الكلاب الضالة
١١:٠٢:١٧ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعاد الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ، نشر فيديو تعرض طفل في سلطنة عمان إلى هجوم من مجموعة من الكلاب الضالة في مكان لا يوجد به أحد، حيث ذكر عدة نصائح لتجنب هجوم الكلاب.

وقال “المسند” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” لتجنب هجوم الكلاب الضالة عليك قم بما يلي:

1- ابق هادئاً ولا ترتبك.

2- لا تهرب، واثبت مكانك وكأنك جماد.

3- لا تنظر إلى عيني الكلب مباشرة، لأنه يعتقد عندما تفعل ذلك أنك تتحداه.

4- إذا كان طريقك المعتاد محفوفاً بخطر الكلاب احمل معك صافرة عادية فهي تخيفه.

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وكانت مواقع التواصل الاجتماعب ضجت بفيديو هجوم لعدد من الكلاب على طفل في سلطنة عمان- على ما يبدو أثناء عودته في الطريق من مدرسته إلى المنزل-.

وأظهر الفيديو، طفلا صغيرا، أثناء عودته من المدرسة، تهاجمه 3 كلاب ضالة، وظل يحاول الفرار منها، إلى أن سقط على الأرض، والتفت حوله وأخذت في نهشه.

وفي هذه اللحظات عبرت حافلة على الطريق، أثناء مهاجمة الكلاب الضالة للطفل، فنزل السائق مسرعا، وتدخل لإنقاذ الطفل، وطرد الكلاب التي تجمعت حوله وحاصرته.

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لم يتوقف المشهد عند هذا، بل بسبب لهفة السائق لإغاثة الطفل المحاصر، نسي الحافلة دون أن يوقفها، فتراجعت إلى الخلف، من الطريق المرتفعة، وحين لاحظ السائق ذلك، ركض مسرعا نحوها محاولا اللحاق بها وإيقافها.

ونجح السائق في إيقاف الباص، الذي كان يقوده، ثم عاد إليه الطفل، فيما بدا أنه كان يشكره، ويستأذنه في أن يركب معه ما بقى من الطريق.

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