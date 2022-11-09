لأجل نوم بلا إزعاج.. فعّل هذه الطريقة في هاتف الآيفون (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني سالم الحربي، بتفعيل ميزة عدم الإزعاج في هواتف الآيفون، للاستمتاع بنوم هادئ طوال الليل، بلا أي إزعاج.

وأضاف الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أنه يفضل تفعيل ميزة الاتصال الطوارئ بتحديد الشخص الذي تريد أن يتصل عليك.

وتابع سالم الحربي : “إنه يفضل أيضا إغلاق ميزة السماح بالمكالمات المتكررة، والاكتفاء فقط بميزة اتصالات الطوارئ، لنوم هادئ خلال ساعات الليل”.

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