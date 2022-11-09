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أكثر من 210 آلاف وظيفة في القطاع الخاص خلال 9 أشهر
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أكثر من 210 آلاف وظيفة في القطاع الخاص خلال 9 أشهر

أكثر من 210 آلاف وظيفة في القطاع الخاص خلال 9 أشهر

أكثر من 210 آلاف وظيفة في القطاع الخاص خلال 9 أشهر
١٠:٠٩:٠٨ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أسهمت برامج التوطين الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030، إضافة إلى النمو الاقتصادي القوي، في إنتاج مزيد من الوظائف في القطاع الخاص.

الأعلى على الإطلاق 

سجل توظيف المواطنين في القطاع الخاص خلال 9 أشهر من العام الجاري، أعلى مستوى على الإطلاق بعد إضافة 210.4 ألف وظيفة جديدة، مقابل 80 ألف وظيفة تم إضافتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 163%.

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ارتفاع معدل التوطين

زادت وظائف الذكور  بنحو 77.8 ألف تمثل 37% من الوظائف الجديدة للمواطنين إجمالا، حسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نقلتها “الاقتصادية”.

وارتفع معدل التوطين في القطاع الخاص إلى 23.5%”2.12 مليون بنهاية الربع الثالث 2022، حيث يبلغ إجمالي عدد العاملين 9.03 مليون موظف، بينهم 6.91 مليون وافد “76.5% من الإجمالي”.

فيما كان معدل التوطين بنهاية الربع الثاني 23.1% “2.09 مليون “، حيث كان عدد العاملين الإجمالي 9.08 مليون موظف، بينهم 6.99 مليون وافد “76.9% من الإجمالي”.

أعداد العاملين في القطاع الخاص

وزاد عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى مستوى قياسي جديد عند 2.12 مليون سعودي بنهاية تسعة أشهر من 2022، مقابل 1.91 مليون بنهاية عام 2021، بزيادة 11 في المائة.

كما ارتفع عدد  الذكور 6.4%، ليبلغ 1.3 مليون موظف بنهاية تسعة أشهر من 2022، مقابل 1.22 مليون بنهاية عام 2021.

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اقتصاد السعودية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توطين القطاع الخاص توطين الوظائف وظائف القطاع الخاص

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