أهم 10.. وزير الطاقة يحذر من هذا الأمر وتنبيه من حساب المواطن

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

تنويه مهم من التأمينات الاجتماعية حول صرف المستحقات

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع للتأمينات الاجتماعية مع استفسار أحد المستفيدين والذي قال فيه: “أنا حاليًا موظف حكومي ولدي مايقارب من 6 سنوات خدمة بالقطاع الخاص تم ضمها في وقت سابق بنظام تبادل المنافع”.. المزيد هنا

عاجل.. وزير الطاقة: الهجمات السيبرانية تُستخدم كسلاح ولا تحتاج إلى جيوش (فيديو)

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، إن القطاع يعد أحد القطاعات الأكثر عرضة للهجمات السيبرانية.

. المزيد هنا

هجوم حوثي بطائرة مُسيرة على ميناء شبوة النفطي جنوب اليمن

هاجمت طائرة مُسيرة تابعة لمليشيات الحوثي، اليوم الأربعاء، ميناء محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب غربي اليمن.. المزيد هنا

وزارة الحجّ والعمرة: إطلاق مسرّعات للأعمال الريادية لخدمة ضيوف الرحمن

وقّعت وزارة الحجّ والعمرة، اليوم، مُذكرة تفّاهم مُشّترك مع البنك الأهلي السعودي، بحضور معالي وزير الحجّ والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.. المزيد هنا

بالفيديو.. محامٍ يكشف عقوبة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة بهدف زيادة المتابعين

قال المحامي نايف المرشدي إن من ينشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، ومن أهدافه زيادة المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي؛ “مخالف وتنطبق عليه الغرامة”.. المزيد هنا

قرار مفاجئ.. روسيا تسحب قواتها من من خيرسون

أصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، قرارًا مفاجئًا بانسحاب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون الأوكرانية.. المزيد هنا

معتمر سوداني: قدمت إلى مكة ففتح لي الله أبواب من الرزق في بلدي

وصف معتمر سوداني أن قدومه إلى العاصمة المقدسة مكة المكرمة، خلال أداء العمرة، كان بمثابة حلم بالنسبة له، مؤكدا أنه أيضا حلم بالنسبة لكل المسلمين.. المزيد هنا

خطأ بروتوكولي فادح يتسبب في إحراج «جوتيريش» في قمة المناخ

تسبب خطأ بروتوكولي في إحراج الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قبيل إلقاء كلمته، في أعمال قمة المناخ “كود 27″، بشرم الشيخ المصرية.. المزيد هنا

تنويه مهم من حساب المواطن حول معايير الاستحقاق

رد حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لبرنامج حساب المواطن على استفسار أحد المواطنين والذي قال فيه: كيف أعرف حسبة حساب المواطن كم للأب وكم للأم والأبناء؟.. المزيد هنا

فيديو نادر لـ «العثيمين»: يوم القيامة يكون خفيفًا على المؤمنين

في مقطع فيديو نادر، قال العلامة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، رحمه الله، إن العبد المؤمن يخفف الله عنه أهوال يوم القيامة.. المزيد هنا