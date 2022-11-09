أول سيارة صينية كهربائية تظهر في روسيا.. فيديو

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أفادت صحف ووسائل إعلام في روسيا، أن أول نموذج كهربائي لسيارة من ماركة Omoda التابعة لشركة Chery الصينية يباع في روسيا، في عام 2023.

سيارة كروس Omoda C5

وصرحت رئيسة المكتب الصحفي لشركة Chery في روسيا، يفغينيا نيكيتينا أن السيارة الكهربائية الصينية تم تصنيعها على أساس سيارة كروس Omoda C5 الصغيرة التي تباع حاليا في السوق الروسية.

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نموذجين لم يكشف عنهما

ولم تكشف الشركة بعد عن نموذجيْن كهربائي وهجين من C5 بعد حتى في الصين، كما لم تكشف الشركة الصينية عن المواصفات التقنية للسيارة الكهربائية الجديدة.

أما رباعية الدفع الكلاسيكية العاملة بالبنزين فتباع في السوق الروسية مزودة بمحرك تربو يولد قوة 147 حصانا بسعر 2.4 مليون روبل.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام بأن شركة السيارات البيلاروسية SGP تعتزم البدء في بيع السيارات الكهربائية الصينية التابعة لشركة BYD الصينية عام 2023 في السوق الروسية.