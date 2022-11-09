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الجوازات: هؤلاء ممنوعون من دخول المملكة لمدة 3 سنوات
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الجوازات: هؤلاء ممنوعون من دخول المملكة لمدة 3 سنوات

الجوازات: هؤلاء ممنوعون من دخول المملكة لمدة 3 سنوات

الجوازات: هؤلاء ممنوعون من دخول المملكة لمدة 3 سنوات
٠٩:٢٧:٢٩ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للجوازات، عن المحظور دخولهم المملكة لمدة 3 سنوات إلا على صاحب العمل السابق، مشيرة إلى أن من خرج بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد في الموعد المحدد يمنع من دخول المملكة لمدة 3 سنوات.

 

جاء ذلك في رد “الجوازات” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أسئلة البعض، حيث قال أحدهم:” خرج ولم يعد والحين يريد أن يدخل فيزه عمره هل مسموح؟”.

وقال آخر :” خرجت من المملكة في شهر١١ ٢٠٢٠ بتأشرة خروج وعودة كانت لمدة ٢٤ ساعة ولم أعد.. هل يوجد عليا حظر للدخول للملكة ؟”.

وجاء رد “الجوازات” :” تنص التعليمات على من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة ٣ سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة”.

وكان حساب المديرية العامة للجوازات، تفاعل مع سؤال أحد المستفيدين، حول إمكانية تجديد المقيم زيارة أولاده في حال انتهاء إقامته.

وقال المستفيد في سؤاله عبر “تويتر” :” إذا كان المقيم إقامته منتهية من فترة بسيطة هل يقدر يمدد لأولاده الزيارة؟”.

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالقول :” أن انتهاء إقامة المستقدم لا يمنع من تمديد تأشيرة الزيارة للزائر”.

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يذكر أن المديرية العامة للجوازات أعلنت الخميس قبل الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني، عبر منصة أبشر، وذلك ضمن خطط الجوازات لتحويل جميع خدماتها عبر منصة أبشر.

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أبشر الجوازات خرج ولم يعد صاحب العمل

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