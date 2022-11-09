الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
المرور: 9 حالات يحظر فيها تجاوز المركبات على الطريق
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المرور: 9 حالات يحظر فيها تجاوز المركبات على الطريق

المرور: 9 حالات يحظر فيها تجاوز المركبات على الطريق

المرور: 9 حالات يحظر فيها تجاوز المركبات على الطريق
٠٩:٢٠:١١ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة الحالات التي يحظر فيها على قائد المركبة تجاوز المركبة التي أمامه على الطريق.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يحظر على قائد المركبة إجراء تجاوز على الطريق في هذه الحالات التسع:

– إذا كانت الرؤية في الطريق غير واضحة

– إذا كان اتجاه المرور في الاتجاه المقابل لا يسمح بهذا لتجاوز بأمان

– إذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها قد بدأت بالفعل في تجاوز مركبة أمامها

– في المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات

– إذا كانت المركبة التي خلفه قد شرعت فعلا في تجاوز مركبته

– في مسارات المرور المحددة بخطوط طويلة متصلة تفصل بينها

– في التقاطعات وعلى خطوط السكة الحديدية وعلى الجسور وأماكن المشاة

– في الأماكن التي يحظر فيها التجاوز

– إذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها تسير بسرعة أكبر

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الكلمات الدلالية:
الإدارة العامة للمرور الطريق المرور تجاوز المركبات

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