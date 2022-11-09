تخالف المواصفات.. «الغذاء والدواء» تضبط 80 طنًا من الأغذية بجيزان

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رصدت ‎هيئة الغذاء والدواء، مستودعا، لتخزين الأغذية في ‎جيزان يمارس النشاط دون تراخيص أو التزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية لسلامة المنتجات؛

إغلاق المنشأة وإجراءات نظامية

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على تويتر إنه تم ضبط وحجز 80 طن وإغلاق المنشأة وجاري استكمال الاجراءات النظامية بحقها

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بيان حول التونة المعلبة

طمأنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الجميع بشأن صحة التونة المعلبة، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ونفت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، ما تردد بشأ، أن التونة المعلبة عبارة عن سمك متعفن وزيت مهدرج، وتعد سببًا للأمراض الجلدية.

وقالت إن التونة المعلبة عبارة عن منتج محضر من أنواع أسماك التونة النظيفة والسليمة، والمعبأة في عبوات محكمة الغلق، وتعامل حراريا بدرجة كافية للتأكد من صلاحيتها للمستهلك، وذلك بحسب ما نصت عليه اللوائح الفنية المعتمدة الصادرة من الهيئة.

وتسعى “الغذاء والدواء” إلى تأمين المواد الغذائية والأدوية والمستحضرات الدوائية، عبر التأكد من اشتراطات السلامة والصلاحية، ومتابعة الأسواق بنا يضمن سلامة المواطن والمقيم.