الخضيري: توقفوا عن تناول «التمباك» فورًا وهذه طريقة الإقلاع عنه

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دعا الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، إلى الإقلاع عن تناول التنباك “تمباك” فورًا بسبب ما يسببه من التهابات قد تتحول إلى أورام سرطانية.

وكتب عالم أبحاث المسرطنات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” التنباك(تمباك)وهو تبغ مطحون يضاف له نكهات وغالباً الشب الضار،هو مضغ التبغ بالفم وتمتصه الخلايا الطلائية للفم”.

وتابع :” وهو أشد ضرراً و ادماناً ويؤثر على الجهاز العصبي ويسبب للمتعاطي حالات قلق وعصبية ، وارتباك وعدوانية”.

وأوضح أنه يسبب أيضًا :” تقرحات للفم والتهابات مزمنة قد تتحول لأورام سرطانية”.

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ونشر طريقة الإقلاع عنه والتي تتضمن التالي:

ملعقة أكل قرفة مطحونة+ ملعقتين زنجبيل مطحون وتخلط مع بعض مع ملء غطاء علبة البماء مرتين، وتوضع في مكان تلقيمه الشمة والتنباك.. الكمية بين الإصبعين.