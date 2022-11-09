لا تغتر بالإعلانات.. استشاري يوضح الكمية الفعالة لمعجون الأسنان للكبار والصغار

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الكمية المقننة والفعالة لمعجون الأسنان

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الكمية المقننة لمعجون الأسنان حسب دراسات وتعليمات أطباء الأسنان هي هذه الكمية القليلة أي مقدار حبة بازيلاء للكبار ومقدار حبة الأرز للصغار.

وأضاف فهد الخضيري “ما زاد عن ذلك فهو غير صحي ولا يفيد ولا تخدعك الدعايات التجارية لأنهم يريدون منك استهلاك كمية أكثر لمزيد من الأرباح”.

اقرأ أيضا:

تعرف على أشهر 3 بدائل لزراعة الأسنان