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لا تغتر بالإعلانات.. استشاري يوضح الكمية الفعالة لمعجون الأسنان للكبار والصغار

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لا تغتر بالإعلانات.. استشاري يوضح الكمية الفعالة لمعجون الأسنان للكبار والصغار

لا تغتر بالإعلانات.. استشاري يوضح الكمية الفعالة لمعجون الأسنان للكبار والصغار

لا تغتر بالإعلانات.. استشاري يوضح الكمية الفعالة لمعجون الأسنان للكبار والصغار
٠٨:٢٩:٥٨ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الكمية المقننة والفعالة لمعجون الأسنان

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الكمية المقننة لمعجون الأسنان حسب دراسات وتعليمات أطباء الأسنان هي هذه الكمية القليلة أي مقدار حبة بازيلاء للكبار ومقدار حبة الأرز للصغار.

وأضاف فهد الخضيري “ما زاد عن ذلك فهو غير صحي ولا يفيد ولا تخدعك الدعايات التجارية لأنهم يريدون منك استهلاك كمية أكثر لمزيد من الأرباح”.

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الكلمات الدلالية:
الأسنان صحة فهد الخضيري معجون الأسنان

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