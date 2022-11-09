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هل تتذكرون الشاب الذي دعا الله أمام الكعبة أن يرزقه المال.. شاهدوا كيف أصبح ثريًا

هل تتذكرون الشاب الذي دعا الله أمام الكعبة أن يرزقه المال.. شاهدوا كيف أصبح ثريًا

هل تتذكرون الشاب الذي دعا الله أمام الكعبة أن يرزقه المال.. شاهدوا كيف أصبح ثريًا
٠٨:٢٠:٥٧ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لشاب نيجيري ظهر في الحرم المكي وهو يدعو الله مختتمًا دعائه بأنه يرزقه الله المال، حيث قال ( يارب.. الجنة وفلوس فلوس فلوس).

فيما تدخل أحد الحجاج الباكستانيين، ونبهه أن يدعو الله بالجنة، فرد عليه بانه يريد الجنة و “الفلوس”.

وأثار هذا المقطع الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها، إذ وصفه البعض بالطريف.

فيما أعاد مغردون نشر الفيديو القديم، وفيديوهات جديدة للشاب النيجيري وقد بدا عليه الثراء، مشيرين إلى أن الله قد استجاب له وأغناه من فضله.

الكلمات الدلالية:
الحرم المكي الدعاء بالغنى الكعبة معتمر نيجيري

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