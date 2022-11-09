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خطأ بروتوكولي فادح يتسبب في إحراج «جوتيريش» في قمة المناخ

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خطأ بروتوكولي فادح يتسبب في إحراج «جوتيريش» في قمة المناخ

خطأ بروتوكولي فادح يتسبب في إحراج «جوتيريش» في قمة المناخ

خطأ بروتوكولي فادح يتسبب في إحراج «جوتيريش» في قمة المناخ
٠٨:٢١:٤٧ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب خطأ بروتوكولي في إحراج الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قبيل إلقاء كلمته، في أعمال قمة المناخ “كود 27″، بشرم الشيخ المصرية.

جوتيريش يقع في حيرة والتباس

بدأ جوتيريش بقراءة الخطاب، ثم أدرك أنه الخطاب الخطأ، قبل أن يتدارك الموقف ضاحكا ويبدأ في إلقاء الخطاب الصحيح.

وافتتح جوتيريش كلمته قائلا: “العالم يخسر السباق في مواجهة أزمة المناخ، لكنني متفائل لوجودكم. إنكم لا تتوانون في مساءلة صناع القرار”، قبل أن يتوقف في حيرة ويتصفح الأوراق أمامه.

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احتواء الموقف

وقال جوتيريش، ضاحكا: “أعتقد أنهم أعطوني الخطاب الخطأ”، وصفق الحاضرون في القاعة بينما تم إحضار الخطاب الصحيح إليه.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه كان من المقرر أن يتحدث إلى مجموعة من الشبان بعد خطابه، وأنه بدأ بقراءة الكلمة المخصصة لهم بطريق الخطأ.

واعتذر جوتيريش عن الالتباس، وقال “حدث خطأ ما، أعتذر”، حسبما نقلت “العربية”.

وكان من المقرر أن يلقي غوتيريش الكلمة الافتتاحية لجلسة في القاعة العامة الرئيسية للمؤتمر المنعقد في منتجع شرم الشيخ بمصر مع نائب الرئيس الأميركي السابق آل جور حول تتبع انبعاثات الكربون.

الكلمات الدلالية:
أنطونيو جوتيريش ‏الأمم المتحدة خطاب أمين عام الأمم المتحدة شرم الشيخ قمة المناخ

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