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توكلنا: بوابة مناسك توفر 3 خدمات لضيوف الرحمن

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توكلنا: بوابة مناسك توفر 3 خدمات لضيوف الرحمن

توكلنا: بوابة مناسك توفر 3 خدمات لضيوف الرحمن

توكلنا: بوابة مناسك توفر 3 خدمات لضيوف الرحمن
٠٨:١٤:٠١ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد تطبيق توكلنا توفير خدمات تقنية متكاملة لضيوف الرحمن عبر بوابة المناسك في تطبيق توكلنا خدمات.

ومن ضمن هذه الخدمات “بوابة المناسك”، وتهدف إلى التسهيل على المستخدم للوصول إلى جميع الخدمات الخاصة بوزارة الحج والعمرة، وذلك لجعل تجربة ضيوف الرحمن تجربة روحانية سهلة ومتكاملة كل عام.

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وتتيح مناسك الخدمات التالية:

– خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة

– خدمة إعادة جدولة تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة

– خدمة ابلغني عند توفر حجوزات لليوم أو الذي يليه

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الحج بوابة مناسك توكلنا توكلنا خدمات ضيوف الرحمن مناسك

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