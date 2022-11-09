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قرار مفاجئ.. روسيا تسحب قواتها من من خيرسون

قرار مفاجئ.. روسيا تسحب قواتها من من خيرسون

قرار مفاجئ.. روسيا تسحب قواتها من من خيرسون
٠٧:٢٠:٤٤ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، قرارًا مفاجئًا بانسحاب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون الأوكرانية التي تتضمن عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه وتتعرّض لهجوم مضاد أوكراني.

وقال شويغو على التلفزيون: “نفّذوا انسحاب الجنود من دنيبرو”. وسيجري سحب القوات الروسية ونقلها إلى الضفة اليسرى من دنيبرو.

ويأتي قرار شويغو بعد تسلمه تقريرا من الميدان من قائد العمليات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين، والذي اقترح هذا التكتيك كضرورة لتعزيز خطوط الدفاع.

 

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وأقرّ الجنرال سوروفيكين بأن هذا التكتيك الجديد “ليس قرارا سهلا”.

وذكرت وكالة رويترز أن ذلك يمثل “واحدة من أكبر عمليات الانسحاب الروسية، وربما يشكل نقطة تحول في الحرب”، التي تقترب الآن من نهاية شهرها التاسع.

جنود روس في خيرسون
جنود روس في خيرسون

 

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا انسحاب روسيا خيرسون وزارة الدفاع الروسية

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