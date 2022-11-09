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معتمر سوداني: قدمت إلى مكة ففتح لي الله أبواب من الرزق في بلدي

معتمر سوداني: قدمت إلى مكة ففتح لي الله أبواب من الرزق في بلدي

معتمر سوداني: قدمت إلى مكة ففتح لي الله أبواب من الرزق في بلدي
٠٨:٠٩:١٩ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وصف معتمر سوداني أن قدومه إلى العاصمة المقدسة مكة المكرمة، خلال أداء العمرة، كان بمثابة حلم بالنسبة له، مؤكدا أنه أيضا حلم بالنسبة لكل المسلمين.

 

مفجأة بعد وصوله مكة بيومين أو ثلاثة

وكشف المعتمر عمر محمد الصديق، 30 عاما، من دولة السودان، في فيديو بثه الحساب الرسمي لوزارة الحد والعمرة، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه بعد أن وصل إلى مكة المكرمة بيومين أو ثلاثة أيام، فتح الله له أبواب رزق جديدة، في عمله هناك بالسودان، حسب تعبيره.

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الحفل من المنزل إلى المطار

وأعرب الصادق عن فرحته الغامرة برؤية الكعبة المشرفة، وزيارة البيت الحرام، موردا أنه يعجز عن وصفه شعوره عند رؤسة الكعبة للمرة الأولى.

وقال المعتمر إن من عادات بلاده، منذ القدم وحتى الآن، عي إقامة حفل للحاج أو المعتمر الذي وفقه الله -سبحانه وتعالى- لرؤية الكعبة المشرفة، و”يزفونه” من المنزل إلى المطار.

وأشاد المعتمر بالتنظيم المتكامل، وجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين من قبل الجهات المعنية، داعيا المولى -عز وجل- أن يوفق كل مسلم في زيارة البيت الحرام وأداء الفريضة.

الكلمات الدلالية:
أبواب الرزق أداء العمرة السودان المدينة المنورة معتمر سوداني مكة المكرمة

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