إيران.. مقتل أحد عناصر الباسيج خلال حملة اعتقالات

تواصل- فريق التحرير:

واصلت المتظاهرون في جميع أنحاء إيران، احتجاجاتهم وسط قمع رجال الأمن النظام بحملات اعتقالات وجرائم قتل وترهيب، وسط هتافات “الموت للديكتاتور”.

فيما كشفت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل أحد أفراد الباسيج خلال عملية لاعتقال محتجين في جيلان.

وقبل أيام لقي 4 من عناصر الأمن الإيرانيين مصرعهم، في هجوم مسلح بمدينة بمبور التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي في المدينة العقيد علي رضا صياد، لموقع الشرطة الإيرانية، إن “4 من عناصر الأمن لقوا مصرعهم جراء هجوم استهدف مخفرا للشرطة على الطريق السريع الرابط بين مدينة بمبور وإيرانشهر”، مضيفا أن “الهجوم الذي استهدف مخفرا للشرطة قيد التحقيق وسيتم الإعلان عن تفاصيل الخبر لاحقاً”.

اقرأ أيضًا:

احتجاجات إيران.. «شباب أحياء طهران» تدعو المواطنين للتجمع في الشوارع

يذكر أنَّ آخر إحصائية لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، أكدت ارتفاع عدد القتلى في الاحتجاجات الإيرانية إلى 304 أشخاص على الأقل، بينهم 41 طفلًا دون سن 18 عامًا و24 امرأة.