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«سبل» تعلن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فما أعلى

«سبل» تعلن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فما أعلى

«سبل» تعلن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فما أعلى
٠٧:٢٢:١١ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة البريد “سبل” عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة البكالوريوس فما أعلى، في مختلف التخصصات.

المسميات الوظيفية:-

 أخصائي تطوير المنظمة

المؤهلات والخبرة 

  • حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.
  • خبرة سابقة في مجال العمل.

2- أخصائي مشتريات

المؤهلات والخبرة

  • حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المشتريات، التسويق)، أو ما يعادلها.
  •  خبرة سابقة في مجال العمل

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رابط التقديم:

يمكن التقديم على الوظائف المعلنة، عبر الرابط: ( هنا ).

ما هي “سبل”؟

تعد “البريد السعودي” مؤسسة حكومية من قطاعات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تأسست في عام 1926م، نقدم خدمات لوجستية بريدية متنوعة نعتمد على خطة طموحة ترتكز على بناء منظومة من الشبكات المتعددة، وتأسيس منظومة العناوين الوطنية الموحدة.

وتقدم المؤسسة حزمة من الخدمات البریدیة غبر التقليدية بما يمكن من تقديم الخدمات اللوجستية، وتمكين برامج الحكومة الإلكترونية وتطبيقات التجارة الإلكترونية من خلال الشراكات مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وتطوير تعاملات الحكومة الإلكترونية وتیسیر تبادلات التجارة الإلكترونية،

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