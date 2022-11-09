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وظائف لدى البنك الإسلامي للتنمية في عدد من التخصصات

وظائف لدى البنك الإسلامي للتنمية في عدد من التخصصات

وظائف لدى البنك الإسلامي للتنمية في عدد من التخصصات
٠٦:٥٦:٢٦ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مساعد أول ، دعم فني:

المؤهلات والخبرات:

  • شهادة جامعية في تخصص متعلق بتكنولوجيا المعلومات / علوم الكمبيوتر.
  • اللغة الإنجليزية والعربية إلزامية
  • سنوات من الخبرة 4-6 سنوات خبرة في مجال الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات / عمليات مكتب المساعدة.

المهارات:

  • مهارات البرمجة – متوسط
  • مهارات إدارة المشروع – أساسي
  • إدارة العلاقات التجارية – متوسط
  • حل المشكلات وإدارة الحوادث – متقدم
  • المعرفة بأمن المعلومات – متوسط
  • معرفة الأجهزة – متقدمة
  • إدارة البائعين / التحالفات – متوسط
  • تصميم وتطوير النظام – متوسط
  • معرفة حزم تخطيط موارد المؤسسات – متوسط
  • معرفة إدارة قواعد البيانات والشبكات – متوسط
  • استكشاف أخطاء عملاء Windows و Microsoft Office & 365 (السحابة) / إدارة Windows Server / شهادة SSL / Symantec Endpoint Protection / إدارة معدات الشبكات / VPN / VDI / Microsoft Active Directory / تقنيات المحاكاة الافتراضية / بروتوكول شبكة TCP / IP / أنظمة الاتصالات ، مثل Skype للأعمال ، Zoom ، WebEx ، إلخ / إدارة SharePoint الأساسية وإدارة المحتوى / الإدارة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها للطابعات وآلات النسخ والماسحات الضوئية / إدارة تخزين الملفات / خدمة حجز التذاكر والدعم / إدارة Acronis.

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  • أخصائي اتصالات:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في مجال الاتصالات أو التسويق.
  • ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة في دور (أدوار) مماثلة.
  • ثبت القدرة على تطوير مواد اتصال مؤثرة (خاصة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ، والمقالات ، والمدونات ، وقصص النجاح)
  • يُعد مؤهلات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والنجاح المُثبت (المتابعون ، والمشاركة ، والتفاعلات ، وما إلى ذلك) ميزة.
  • ستكون الخبرة الفنية والتجارية والكتابة ميزة.
  • الخبرة في اتصالات التنمية الاجتماعية ميزة
  • اللغات: اللغة الإنجليزية – إلزامي- إلزامية عربية- الفرنسية – مفضل.

المهارات:

  • مهارات متقدمة في MS Office-Word و Excel و PowerPoint
  • مهارات صياغة وكتابة التقارير ممتازة.
  • إتقان وسائل التواصل الاجتماعي
  • الكتابة الإبداعية والتجارية
  • خبرة في إنشاء المحتوى الرقمي الأساسي وتحرير الأفلام
  • الإلمام بعمليات إنتاج المحتوى الرقمي وبرمجياته
  • مهارات تنظيم ممتازة.
  • مهارات ممتازة في إدارة الوقت.
  • مهارات تعدد المهام
  • الدبلوماسية واللباقة.
  • مستوى عال من السرية.
  • قادر على العمل تحت الضغط.
  • مستوى عال من التفاني ، الرغبة في العمل لساعات طويلة.

طريقة التقديم:

أوضح البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، بدءاً من تاريخ 9 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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