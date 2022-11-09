وظائف لدى البنك الإسلامي للتنمية في عدد من التخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: