وظائف لدى البنك الإسلامي للتنمية في عدد من التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مساعد أول ، دعم فني:
المؤهلات والخبرات:
- شهادة جامعية في تخصص متعلق بتكنولوجيا المعلومات / علوم الكمبيوتر.
- اللغة الإنجليزية والعربية إلزامية
- سنوات من الخبرة 4-6 سنوات خبرة في مجال الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات / عمليات مكتب المساعدة.
المهارات:
- مهارات البرمجة – متوسط
- مهارات إدارة المشروع – أساسي
- إدارة العلاقات التجارية – متوسط
- حل المشكلات وإدارة الحوادث – متقدم
- المعرفة بأمن المعلومات – متوسط
- معرفة الأجهزة – متقدمة
- إدارة البائعين / التحالفات – متوسط
- تصميم وتطوير النظام – متوسط
- معرفة حزم تخطيط موارد المؤسسات – متوسط
- معرفة إدارة قواعد البيانات والشبكات – متوسط
- استكشاف أخطاء عملاء Windows و Microsoft Office & 365 (السحابة) / إدارة Windows Server / شهادة SSL / Symantec Endpoint Protection / إدارة معدات الشبكات / VPN / VDI / Microsoft Active Directory / تقنيات المحاكاة الافتراضية / بروتوكول شبكة TCP / IP / أنظمة الاتصالات ، مثل Skype للأعمال ، Zoom ، WebEx ، إلخ / إدارة SharePoint الأساسية وإدارة المحتوى / الإدارة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها للطابعات وآلات النسخ والماسحات الضوئية / إدارة تخزين الملفات / خدمة حجز التذاكر والدعم / إدارة Acronis.
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- أخصائي اتصالات:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في مجال الاتصالات أو التسويق.
- ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة في دور (أدوار) مماثلة.
- ثبت القدرة على تطوير مواد اتصال مؤثرة (خاصة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ، والمقالات ، والمدونات ، وقصص النجاح)
- يُعد مؤهلات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والنجاح المُثبت (المتابعون ، والمشاركة ، والتفاعلات ، وما إلى ذلك) ميزة.
- ستكون الخبرة الفنية والتجارية والكتابة ميزة.
- الخبرة في اتصالات التنمية الاجتماعية ميزة
- اللغات: اللغة الإنجليزية – إلزامي- إلزامية عربية- الفرنسية – مفضل.
المهارات:
- مهارات متقدمة في MS Office-Word و Excel و PowerPoint
- مهارات صياغة وكتابة التقارير ممتازة.
- إتقان وسائل التواصل الاجتماعي
- الكتابة الإبداعية والتجارية
- خبرة في إنشاء المحتوى الرقمي الأساسي وتحرير الأفلام
- الإلمام بعمليات إنتاج المحتوى الرقمي وبرمجياته
- مهارات تنظيم ممتازة.
- مهارات ممتازة في إدارة الوقت.
- مهارات تعدد المهام
- الدبلوماسية واللباقة.
- مستوى عال من السرية.
- قادر على العمل تحت الضغط.
- مستوى عال من التفاني ، الرغبة في العمل لساعات طويلة.
طريقة التقديم:
أوضح البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، بدءاً من تاريخ 9 نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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