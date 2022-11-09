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«زلة لسان» لرئيس العراق خلال كلمة بمؤتمر المناخ تثير تفاعلًا (فيديو)

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«زلة لسان» لرئيس العراق خلال كلمة بمؤتمر المناخ تثير تفاعلًا (فيديو)

«زلة لسان» لرئيس العراق خلال كلمة بمؤتمر المناخ تثير تفاعلًا (فيديو)

«زلة لسان» لرئيس العراق خلال كلمة بمؤتمر المناخ تثير تفاعلًا (فيديو)
٠٦:٤١:٢٣ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أثارت زلة لسان للرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، خلال كلمته في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، تفاعلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

ونطق الرئيس العراقي في مقطع الفيديو المتداول، كلمة “الاحتساب” عوضا عن “الاحتباس” في عبارة: “لقد كان العراق من أشد الدول تضررا بالاحتباس الحراري”.
وأثارت زلة اللسان للرئيس العراقي، تفاعلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين ساخر ومدافع معتبرًا أنها خطأ وارد.
ويذكر أن البرلمان العراقي، انتخب عبداللطيف رشيد، رئيسا للبلاد، الشهر الماضي بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من التصويت، وبعد انحسار المنافسة بينه وبين الرئيس السابق برهم صالح، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

الكلمات الدلالية:
رئيس العراق زلة لسان شرم الشيخ قمة المناخ

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