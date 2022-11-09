يوفر 11 خدمة.. «السعودية للكهرباء» تطلق تطبيق علاقات المستثمرين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، إطلاق تطبيق علاقات المستثمرين.

وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، أن التطبيق يهدف لتوفير البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمستثمرين، والاطلاع على آخر المستجدات والمعلومات المالية وسعر السهم، بالإضافة إلى مكتبة المستندات الشاملة.

اقرأ أيضا:

خطوات سداد فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت وتطبيق الجوال

وأضافت أن من أهم أهداف التطبيق ما يلي:

– إشعارات بآخر أخبار الشركة

– تغطية المحللين

– البيانات المالية الرئيسية

– أداء سعر الأسهم

– مكتبة المستندات والتقارير

– حاسبة الاستثمار

– تقارير الاستدامة

– توزيعات الأرباح

– المؤشرات المالية

– إعلانات الشركة

– التقويم المالي

اقرأ أيضا:

4 ضوابط لتوصيل خدمة الكهرباء للمخططات السكنية الجديدة