عناية الله تتدخل.. إنقاذ طفل عماني من هجوم كلاب ضالة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تدخلت عناية الله في إنقاذ طفل، بدولة عربية، من هجوم لكلاب ضالة كادت أن تفتك به، والتقطت كاميرا مثبتة بأحد الشوارع، مقطعا للطفل.

فيديو يظهر المشهد

وأظهر الفيديو، الذي أوردت مواقع أنه التقط بسلطنة عمان، طفلا صغيرا، أثناء عودته من المدرسة، تهاجمه 3 كلاب ضالة، وظل يحاول الفرار منها، إلى أن سقط على الأرض، والتفت حوله.

اقرأ أيضا:

قادمة من هذه الدولة.. ضبط أكبر شحنة مخدرات في ميناء الشويخ بالكويت (فيديو)

إنقاذ الطفل

وعبرت حافلة على الطريق، أثناء مهاجمة الكلاب الضالة للطفل، فنزل السائق مسرعا، وتدخل لإنقاذ الطفل، وطرد الكلاب التي تجمعت حوله وحاصرته.

لم يتوقف المشهد عند هذا، بل بسبب لهفة السائق لإغاثة الطفل المحاصر، نسي الحافلة دون أن يوقفها، فتراجعت إلى الخلف، من الطريق المرتفعة، وحين لاحظ السائق ذلك، ركض مسرعا نحوها محاولا اللحاق بها وإيقافها.

ونجح السائق في إيقاف الباص، الذي كان يقوده، ثم عاد إليه الطفل، فيما بدا أنه كان يشكره، ويستأذنه في أن يركب معه ما بقى من الطريق.