الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. هجوم بالبيض على الملك تشارلز وزوجته
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شاهد.. هجوم بالبيض على الملك تشارلز وزوجته

شاهد.. هجوم بالبيض على الملك تشارلز وزوجته

شاهد.. هجوم بالبيض على الملك تشارلز وزوجته
٠٦:١٤:٠٩ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

أقدم شاب بريطاني، اليوم الأربعاء، على قذف الملك تشارلز وزوجته بأربع بيضات، لدى وصولهما لحضور حفل في يورك.

فيما ألقت الشرطة البريطانية، بالقبض على الرجل، حيث اندفع ضباط الشرطة لسحب متظاهر كان يهتف “هذا البلد بني على دماء العبيد”، بعد أن ألقى البيض على الملك. فيما هتف آخرون “حفظ الله الملك”.

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وبعد ذلك تم إبعاد الملك والملكة بينما اصطحبت الشرطة الرجل إلى شاحنة تابعة للشرطة.

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الملك تشارلز بريطانيا زوجة الملك تشارلز هجوم بالبيض

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