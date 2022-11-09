شاهد.. هجوم بالبيض على الملك تشارلز وزوجته

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أقدم شاب بريطاني، اليوم الأربعاء، على قذف الملك تشارلز وزوجته بأربع بيضات، لدى وصولهما لحضور حفل في يورك.

فيما ألقت الشرطة البريطانية، بالقبض على الرجل، حيث اندفع ضباط الشرطة لسحب متظاهر كان يهتف “هذا البلد بني على دماء العبيد”، بعد أن ألقى البيض على الملك. فيما هتف آخرون “حفظ الله الملك”.

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وبعد ذلك تم إبعاد الملك والملكة بينما اصطحبت الشرطة الرجل إلى شاحنة تابعة للشرطة.