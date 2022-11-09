الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد في العارضة بجازان
الكويت.. إعدام ٤ أطنان من المواد المخدرة
منح «بناء» أول ترخيص لجمعية أيتام لمزاولة النشاط الإنساني خارج المملكة
بعد إيداع مليار دولار.. صفقة بين دولتين عربيتين لشراء حصص شركات
الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع التاسع والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون
«الحربي» يوجه رسالة لـ إيلون ماسك.. ماذا طلب منه؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد في العارضة بجازان

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد في العارضة بجازان

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد في العارضة بجازان
٠٦:١١:٣٧ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، حالة من التقلبات الجوية على محافظة العارضة بمنطقة جازان، عصر اليوم الأربعاء.

وأظهر المقطع، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بحبات البرد على العارضة بمنطقة جازان، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

اقرأ أيضا:

شاهد.. أمطار قرية السيالة في قلوة

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضا:

خمسة أيام أمطار وجريان سيول.. خريطة هطول الأمطار على المملكة من الخميس إلى الإثنين

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة البرد جازان محافظة العارضة

مواد ذات صلة

المزيد
خطيب جامع الملك عبدالله يوضح أهم 7 تطبيقات إسلامية لمعالجة الأزمات المالية

خطيب جامع الملك عبدالله يوضح أهم 7 تطبيقات إسلامية لمعالجة الأزمات المالية

١١:٥٦ م، الجمعة، ١٤ أكتوبر ٢٠١٦
بعد معالجة أضرار المظلة.. استئناف الدراسة بثانوية الريش للبنات في محايل عسير

بعد معالجة أضرار المظلة.. استئناف الدراسة بثانوية الريش للبنات في محايل عسير

٠٩:٠٨ ص، الأثنين، ١٩ سبتمبر ٢٠١٦
توقعات بطقس مستقر على معظم مناطق المملكة

توقعات بطقس مستقر على معظم مناطق المملكة

١٠:٥٩ ص، الأثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠١٦
مجلس الوزراء يضع ضوابط لمنع بيع كراسة الشروط للمقاول المتعثر

مجلس الوزراء يضع ضوابط لمنع بيع كراسة الشروط للمقاول المتعثر

٠٢:٥٥ م، الأثنين، ١٥ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *