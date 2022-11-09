بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد في العارضة بجازان

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، حالة من التقلبات الجوية على محافظة العارضة بمنطقة جازان، عصر اليوم الأربعاء.

وأظهر المقطع، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بحبات البرد على العارضة بمنطقة جازان، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

اقرأ أيضا:

شاهد.. أمطار قرية السيالة في قلوة

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضا:

خمسة أيام أمطار وجريان سيول.. خريطة هطول الأمطار على المملكة من الخميس إلى الإثنين