الإعصار يقف في وجه ناسا وتأجيل رحلة إلى القمر

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تسبب إعصار “نيكول” في تأجيل إطلاق رحلة مزمعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، إلى القمر، بعد تحذيرات وردت من المركز الأمريكي الوطني للأعاصير.

المحاولة الثالثة لإطلاق الصاروخ

وأجلت ناسا إطلاق صاروخها الكبير الجديد المتجه إلى القمر، وأبقته على منصة الإطلاق، لتفادي إعصار من المتوقع أن يضرب بالقرب من كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وتم تثبيت صاروخ ناسا، الذي ينتمي إلى الجيل التالي، ويبلغ ارتفاعه ما يوازي 32 طابقا، على منصة الإطلاق الأسبوع الماضي في محاولة ثالثة لإطلاقه في رحلته الأولى غير المأهولة إلى القمر ذهابا وإيابا.

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نيكول.. إعصار من الدرجة الأولى

ورجح خبراء الأرصاد، أن تضرب العاصفة المدارية نيكول، مساء الأربعاء أو في وقت مبكر من الخميس، كإعصار من الدرجة الأولى.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إنه حتى مساء الثلاثاء، بلغت السرعة القصوى للرياح المصاحبة لنيكول 100 كيلومتر/ ساعة، وتتزايد قوة العاصفة أثناء توجهها إلى جزر الباهاما الشمالية في طريقها إلى فلوريدا.

فيما يبلغ الحد الأقصى لسرعة الرياح المصاحبة لإعصار من الدرجة الأولى بين 119 و153 كيلومترا في الساعة.