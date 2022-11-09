الكويت.. إعدام ٤ أطنان من المواد المخدرة

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أشرفت النيابة العامة في الكويت ، من خلال لجنة مشكلة برئاستها وعضوية وزارتي الداخلية والصحة والإدارة العامة للجمارك على عملية إعدام أربعة أطنان من المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً ومستحضراتيْهما التي تقرر مصادرتها بموجب قرارات وأحكام قضائية نهائية، حسب صحيفة الراى الكويتية.

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قادمة من هذه الدولة.. ضبط أكبر شحنة مخدرات في ميناء الشويخ بالكويت (فيديو)

وأمس أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالكويت، بورود معلومات تفيد بمحاولة تهريب كمية كبيرة من مادة اللاريكا (نحو 10 ملايين حبة) في حاوية عبر ميناء الشويخ.

وحسب وسائل إعلام كويتية رسمية، فإنه تم التنسيق مع مكتب البحث والتحري الجمركي التابع للإدارة العامة للجمارك لضبط الحاويـة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق مشترك بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومكتب البحث والتحري التابع للإدارة العامة للجمارك في ميناء الشويخ لمتابعة التحريات وجميع المعلومات والاستدلالات.

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وبعد التأكد من المعلومات وتفتيش الحاوية تم العثور على كمية كبيرة من مادة اللاريكا (نحو 10 ملايين حبة) مخبأة بطريقة سرية مبتكرة داخل شحنة أثاث في حاوية كانت مستوردة من طرف شخصين، فتم القبض عليهما.