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تركوه ينزف حتى الموت.. هذا ما فعلته قوات الباسيج بمتظاهر إيراني
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تركوه ينزف حتى الموت.. هذا ما فعلته قوات الباسيج بمتظاهر إيراني

تركوه ينزف حتى الموت.. هذا ما فعلته قوات الباسيج بمتظاهر إيراني

تركوه ينزف حتى الموت.. هذا ما فعلته قوات الباسيج بمتظاهر إيراني
٠٦:١٢:٤٤ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استمرت مواجهات عناصر الباسيج والشرطة والأمن الإيراني، للمحتجين في شوارع ومدن إيران، وارتكاب جرائم قمع وإرهاب، وأيضا قتل المتظاهرين.

ربطوه في سارية العلم

وارتكبت قوات الباسيج، ، جريمة جديدة بحق مواطن إيراني، حسبما أعلن نشطاء ووسائل إعلام إيرانية، حيث أقدمت عناصر الباسيج على قتل متظاهر إيراني بدم بارد وبطريقة وحشية.

وقتل الشاب خدانور لجعی من مواليد 1992، مدينة بلوشستان، بعد إصابته برصاص قوات خامنئي القمعية، وربطته عناصر الباسيج على سارية العلم الإيراني، وهو يعاني من نزيف حاد، حتى توفى بنفس المكان.

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الخيالة يواجهون المحتجين

رصد المحتجون في إيران، ووثقت حسابات عبر “تويتر” صورا، تظهر قوة خيالة الشرطة الإيرانية، المعروفة باسم “أسواران”، في حي صادقية، الواقع شمالي غرب العاصمة طهران، في خطوة نادرة الحدوث.

تشارك في قمع المتظاهرين

وتشارك قوات الخيالة الإيرانية في قمع المتظاهرين، خلال الاحتجاجات المستمرة منذ نحو شهرين، بعد مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني في 16 من سبتمبر الماضي.

وسبق أن شوهدت وحدة الفرسان في شوارع العاصمة الإيرانية خلال مراسم استعراضية، لكن نشرها أثناء تظاهرات يعد أمراً غير مألوف.

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