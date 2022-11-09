منح «بناء» أول ترخيص لجمعية أيتام لمزاولة النشاط الإنساني خارج المملكة

تواصل – واس:

‎تسلم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، أول ترخيص لجمعية أيتام سعودية يُسمح لها بالعمل ومزاولة النشاط الإنساني والإغاثي خارج المملكة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقام المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بتسليم سموه شهادة مزاولة النشاط الإغاثي للجمعية خارج المملكة العربية السعودية.

‎ وقال سموه بهذه المناسبة:” في البداية أود أن أرفع خالص الشكر والتقدير لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله – على دعمهما الكبير والمستمر للعمل الإنساني، والذي جعل المملكة من أوائل الدول في العالم في مجال العمل الإنساني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “.



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وأعرب سموه عن سعادته بمناسبة حصول الجمعية على الأولوية في هذا المجال، مما يؤكد على نجاح جهود الجمعية وتميزها في مسيرتها لخدمة الأيتام، وأبدى إعجابه بما اكتسبته من خبرات أهلتها لتكون أحد أذرع عطاءات الدولة الإنسانية الممتدة لخارج المملكة.

وأكد سموه أن الشراكة الاستراتيجية بين مركز الملك سلمان للإغاثة وجمعية بناء لرعاية الأيتام تأتي في إطار تعزيز التكامل بين منظمات القطاع غير الربحي، والذي يُعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030 التي أسست لعمل المنظمات غير الربحية ودعمتها وسهلت لها الوصول لمثل هذه الشراكات التي تنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع داخل وخارج المملكة.

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وفي ختام حديثه قدم سموه شكره وتقديره لجميع العاملين في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وفي مقدمتهم معالي الدكتور عبدالله الربيعة على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في مجال العمل الإنساني، وقدم شكره وتقديره كذلك لأعضاء مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام وللإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالجمعية على جهودهم وهنأهم بهذا الإنجاز.

ونوّه الدكتور عبدالله الربيعة بالدعم الذي يلقاه العمل الإنساني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، موضحا أن خادم الحرمين الشريفين وجه بتأسيس المركز ليكون صرحا إنسانيا دوليا ومركزا رائدا للإغاثة والأعمال الإنسانية وينقل قيمنا إلى العالم.

وقال :” نحن اليوم وبفضل دعم ومتابعة القيادة الرشيدة – رعاها الله – نشهد هذه المكانة المرموقة التي وصل لها المركز على الصعيد الدولي وأضحى في مصاف المنظمات الدولية وشريكا لها”، مشيرا إلى أن منح هذه الشهادة يأتي إنفاذًا للتوجيهات الكريمة بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي بشكل فعّال في مختلف المجالات، ومنها تفعيل دوره بالمشاركة في العمل الإنساني والإغاثي الخارجي، وتعزيز التعاون المشترك والاستراتيجي بين القطاعات، للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن جمعية بناء لرعاية الأيتام حصلت على العديد من جوائز التميز العالمية والعربية والخليجية والمحلية، أبرزها حصولها على علامة الجودة البريطانية كمنظمة موثوقة في عام 2021، وحصولها على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة عام 2020، وتكريمها بجائزة التميز في المشروعات الرائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي عام 2019، وحصولها على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي عام 2018، وحصولها على جائزة الملك خالد للتميّز للمنظمات غير الربحية عام 2016.

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