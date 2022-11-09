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«الحربي» يوجه رسالة لـ إيلون ماسك.. ماذا طلب منه؟
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«الحربي» يوجه رسالة لـ إيلون ماسك.. ماذا طلب منه؟

«الحربي» يوجه رسالة لـ إيلون ماسك.. ماذا طلب منه؟

«الحربي» يوجه رسالة لـ إيلون ماسك.. ماذا طلب منه؟
٠٥:٣٥:١١ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الخبير التقني سالم الحربي رسالة مهمة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة تويتر.

وقال الحربي، في تغريدة عبر “تويتر”: “ليتك يا إيلون ماسك أول شيء تحل مشكلة الإعلانات في تويتر التلقائية من الحسابات إلي تغرد بشكل آلي”.

وأضاف سالم الحربي “هذه الإعلانات التي تغرد بشكل آلي تحت التغريدات أزعجونا”.

يذكر أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، غرد عبر “تويتر”، عدة تغريدات في وقت سابق، حول أداء منصة التغريدات الأشهر، التي تستحوذ عليها مؤخرا، في صفقة قدرت بـ44 مليار دولار.

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وكتب ماسك عبر تغريدة غامضة قال فيها: “تويتر هو الأسوأ، لكنه أيضا الأفضل”، وكتب الملياردير الأمريكي تغريدتين أخريين أورد فيهما أن: “استخدام تويتر في أعلى معدلاته على الإطلاق..آمل أن لا تتبدد الخدمات”.

كشف الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر، إيلون ماسك، أن مهمة منصة التواصل الاجتماعي هي أن تصبح المصدر الأكثر دقة للمعلومات حول العالم.

وأضاف في تغريدة على حسابه: “تحتاج تويتر إلى أن تصبح إلى حد بعيد المصدر الأكثر دقة للمعلومات حول العالم. هذه هي مهمتنا”، وفقا لرويترز.

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الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك تويتر سالم الحربي شركة تويتر

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