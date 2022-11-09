«عقارات الدولة» تعلن تطوير خدمة حجز المواعيد عبر هذا الرابط

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن تطوير خدمة حجز المواعيد إلكترونياً للراغبين في زيارة فروعها المنتشرة في مختلف مدن المملكة.

وأوضحت “عقارات الدولة”، أن ذلك يأتي سعياً منها في تحسين تجربة المستفيدين، وتطبيق أفضل المعايير لرفع مستوى جودة الخدمات.

كما يأتي هذا التطوير في إطار إستراتيجية الهيئة في التحول الرقمي لخدمات الهيئة من خلال أتمتة الإجراءات وتحقيق التميز المؤسسي.

وبينت أنّه يمكن للمستفيدين حجز موعد عبر الدخول إلى الخدمة من خلال الدخول على الرابط التالي ( اضغط هنا )

وتعبئة البيانات المطلوبة، وسيتلقى المستفيد رسالة نصية بتأكيد الموعد.

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وأوضحت الهيئة أنها خصصت العديد من قنوات الاتصال لخدمة المستفيدين للرد على كافة الاستفسارات وتلقي الملاحظات، وذلك عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447، أو البريد الإلكتروني CS@SPGA.GOV.SA، وحساب العناية بالشركاء في منصة تويتر spgacare@.