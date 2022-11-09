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بعد إيداع مليار دولار.. صفقة بين دولتين عربيتين لشراء حصص شركات
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بعد إيداع مليار دولار.. صفقة بين دولتين عربيتين لشراء حصص شركات

بعد إيداع مليار دولار.. صفقة بين دولتين عربيتين لشراء حصص شركات

بعد إيداع مليار دولار.. صفقة بين دولتين عربيتين لشراء حصص شركات
٠٥:٣٩:٣٢ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اقتربت قطر من إتمام صفقة بالاستحواذ على حصص حكومية في شركات مصرية، بعد أن أودع المركز السيادي للثروة في قطر، مليار دولار، لدى البنك المركزي المصري.

صفقة بـ 2.5 مليار دولار

وحسب “بلومبرج”، نقل جهاز قطر للاستثمار، الذي تبلغ قيمة الأصول تحت إدارته 445 مليار دولار، مبلغ المليار دولار، بينما تجرى مناقشات بشأن استحواذه على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية.

وذكرت “بلومبرغ” الشهر الماضي، أن قطر تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة في مصر قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، حسب القبس.

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التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأصدرت الرئاسة المصرية، آنذاك، بيانا قالت فيه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر، شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية، وجهاز قطر للاستثمار.

وذكرت صحف مصرية أنه جرى أيضا توقيع مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر.

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إيداع مليار دولار البنك المركزي المصري شركات حكومية مصرية صندوق الثروة السيادي القطري

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