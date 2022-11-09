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وسائل إعلام أمريكية تتفق على تقدم الجمهوريين في مجلس النواب

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وسائل إعلام أمريكية تتفق على تقدم الجمهوريين في مجلس النواب

وسائل إعلام أمريكية تتفق على تقدم الجمهوريين في مجلس النواب

وسائل إعلام أمريكية تتفق على تقدم الجمهوريين في مجلس النواب
٠٥:٠٢:٤٥ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اتفقت أكثر من وسيلة إعلام أمريكية رئيسة، على تقدم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب.

الجمهوريون حصلوا على 207 مقاعد

وكشفت “ABC NEWS»  أن الجمهوريين حصلوا على 207 مقاعد في مجلس النواب مقابل 188 للديمقراطيين.

وحسب استطلاعات لـ«NBC” الأمريكية، فإن الجمهوريين سيحصلون على الأغلبية في مجلس النواب بـ220 مقعدًا.

جورجيا تتجه إلى جولة إعادة

وفي جورجيا تقارب المرشحان الجمهوري والديمقراطي بعد فرز 96% من الأصوات، والولاية قد تتجه إلى جولة إعادة لحسم مقعد مجلس الشيوخ.

بايدن: سنضطر للتفاوض كثيرًا مع مجلسي الشيوخ

وقال الرئيس جو بايدن إنه سيضطر للتفاوض كثيرًا مع مجلسي الشيوخ والنواب بعد الانتخابات، لافتًا إلى أنه لا مؤشرات على حسم أي من الحزبين الأغلبية في مجلس الشيوخ.

الجمهوريون ينتزعون 5 مقاعد من الديمقراطيين

ووفق «العربية»، فقد انتزع الجمهوريون 5 مقاعد في مجلس النواب من الديمقراطيين، وحصد 4 مقاعد إضافية بمجلس النواب في ولاية ماساتشوستس، وأنه من غير المتوقع تحقيق أي من الحزبين الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات النصفية بعموم الولايات المتحدة الأمريكية، قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب إنه يؤكد أن الحزب في طريقه لتحقيق الأغلبية.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا الجمهوريون الديمقراطيون الكونجرس انتخابات التجديد النصفي بايدن مجلس النواب

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