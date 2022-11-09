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خبأها بهذه الطريقة.. القبض على مواطن بحوزته 26250 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
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خبأها بهذه الطريقة.. القبض على مواطن بحوزته 26250 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

خبأها بهذه الطريقة.. القبض على مواطن بحوزته 26250 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

خبأها بهذه الطريقة.. القبض على مواطن بحوزته 26250 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
٠٤:٤٩:٠٢ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت شرطة منطقة جازان ممثلة في النقطة الأمنية المشتركة للأمن العام وحرس الحدود بعثوان في محافظة الدائر أنها تمكنت من القبض على مواطن بحوزته 26250 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

الأقراص كانت مخبأة في تجاويف مركبة

وأوضحت أن الأقراص المضبوطة والخاضعة لتنظيم التداول الطبي، كانت مخبأة في تجاويف مركبته، مؤكدة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيق.

القبض على 18 مخالفًا لنظام البيئة

وكان الأمن العام، قد أعلن أنه ألقى القبض في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وتبوك وجازان، على 18 مخالفاً لنظام البيئة.

تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

وأوضح أن المضبوطين (11) مواطنًا ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (12) مركبة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وطالب الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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الأمن العام التداول الطبي الرياض القبض على مواطن جازان حرس الحدود

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