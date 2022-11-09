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بتداولات 4.7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا
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بتداولات 4.7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا

بتداولات 4.7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا

بتداولات 4.7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا
٠٤:٤٢:٠١ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 79.35 نقطة ليقفل عند مستوى 11407.18 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 120 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، وريدان، وعناية، وأنابيب، والجوف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أنعام القابضة، وأكوا باور، والبحر الأحمر، ومبكو، وكيان السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.82 % و 4.37 %.

فيما كانت أسهم شركات: أنعام القابضة، ودار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الحفر العربية، والراجحي، والأهلي، وأنعام القابضة، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 21.80 نقطة ليقفل عند مستوى 19229.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.2 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 180 ألف سهم تقاسمتها 1170 صفقة.

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