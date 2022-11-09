«الدفاع الروسية»: إحباط 12 محاولة اختراق وقتل عشرات الجنود في أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تصدت لهجوم كتيبة مشاة على محور كوبيانسك، وقضت على أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا.

إحباط 12 محاولة أوكرانية

وأوضحت أنها تمكنت من إحباط 12 محاولة أوكرانية لاختراق خطوط الدفاع الروسية في شرق أوكرانيا.

فيما كشف مسؤول أمريكي، أن واشنطن تركز على احتياجات أوكرانيا من الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ستركز في كييف على محاسبة روسيا على فظائعها بأوكرانيا.

كييف تطلب من واشنطن أنظمة دفاع جوي

وقال مستشار الرئيس الأوكراني: إن وقف إطلاق النار يعني وقف هجومنا المضاد، ومنح روسيا الوقت لاستعادة الموارد، مؤكدًا أن كييف طلبت من واشنطن أنظمة دفاع جوي إضافية لمواجهة مسيرات حصلت عليها روسيا من إيران.

روسيا: الغرب يعرقل تصدير الحبوب والأسمدة

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لم تشهد تقدمًا بشأن الجانب الروسي في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مؤكدة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يواصلان عرقلة تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

الكرملين: من المبكر إجراء حوار مع الولايات المتحدة

وأشار الكرملين إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية سيئة، والانتخابات النصفية لن تغيرها، مؤكدًا أنه من المبكر إجراء حوار مع الولايات المتحدة حول تمديد معاهدة ستارت الجديدة.

وقال السفير الروسي في الولايات المتحدة: إن واشنطن تستنزف موسكو وكييف وأوروبا لحصد مكاسب اقتصادية، مؤكدًا أن الحوار السياسي بين موسكو وواشنطن «شبه مشلول».

كما كشفت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة أن أي مفاوضات يجب أن تكون مع أوكرانيا، وقادتها يقررون مدى استعدادهم لذلك، مؤكدة أن دعم واشنطن لأوكرانيا لا يتزعزع وسيستمر حتى تنتصر بالحرب.

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