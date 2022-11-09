الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. محامٍ يكشف عقوبة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة بهدف زيادة المتابعين
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بالفيديو.. محامٍ يكشف عقوبة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة بهدف زيادة المتابعين

بالفيديو.. محامٍ يكشف عقوبة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة بهدف زيادة المتابعين

بالفيديو.. محامٍ يكشف عقوبة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة بهدف زيادة المتابعين
٠٤:٣٦:٠٩ م، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال المحامي نايف المرشدي إن من ينشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، ومن أهدافه زيادة المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي؛ “مخالف وتنطبق عليه الغرامة”.

وأضاف المرشدي في مداخلة على قناة الإخبارية: “هناك غرامة 20 ألف ريال لمن ثبت نشره لمقطع مسجل جاء بهذه الكاميرات، ومن يخالف ويسرب هذه التسجيلات فهو مخالف للنظام”.

وتابع: بالنسبة لمخالفة النشر فإن الوزارة المعنية بتطبيق النظام هي الداخلية، وعليها أن تعد اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

وواصل: هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ الأمن حتى لا يُعتدى علينا، وإن اعتدى شخص يُضبط من خلال هذه الكاميرات.

العقوبات تطبق على الجميع دون استثناء

واستكمل: إذا جاء شخص وقام بنشر محتويات هذه الكاميرات فهو قد تعدى على النظام ويجب معاقبته، والعقوبات تُطبق على كل  من يفعل ذلك حتى إذا كان يعمل في جهة حكومية.

واختتم: السبب الأساس لوضع هذه الكاميرات هو خدمة الجهات الأمنية وذلك عند الحاجة إلى ذلك.

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