بالفيديو.. محامٍ يكشف عقوبة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة بهدف زيادة المتابعين

تواصل – فريق التحرير:

قال المحامي نايف المرشدي إن من ينشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، ومن أهدافه زيادة المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي؛ “مخالف وتنطبق عليه الغرامة”.

وأضاف المرشدي في مداخلة على قناة الإخبارية: “هناك غرامة 20 ألف ريال لمن ثبت نشره لمقطع مسجل جاء بهذه الكاميرات، ومن يخالف ويسرب هذه التسجيلات فهو مخالف للنظام”.

وتابع: بالنسبة لمخالفة النشر فإن الوزارة المعنية بتطبيق النظام هي الداخلية، وعليها أن تعد اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

وواصل: هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ الأمن حتى لا يُعتدى علينا، وإن اعتدى شخص يُضبط من خلال هذه الكاميرات.

العقوبات تطبق على الجميع دون استثناء

واستكمل: إذا جاء شخص وقام بنشر محتويات هذه الكاميرات فهو قد تعدى على النظام ويجب معاقبته، والعقوبات تُطبق على كل من يفعل ذلك حتى إذا كان يعمل في جهة حكومية.

واختتم: السبب الأساس لوضع هذه الكاميرات هو خدمة الجهات الأمنية وذلك عند الحاجة إلى ذلك.

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