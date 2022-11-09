وزارة الحجّ والعمرة: إطلاق مسرّعات للأعمال الريادية لخدمة ضيوف الرحمن

تواصل – فريق التحرير:

وقّعت وزارة الحجّ والعمرة، اليوم، مُذكرة تفّاهم مُشّترك مع البنك الأهلي السعودي، بحضور معالي وزير الحجّ والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس مجلس إدارة البنك عمار بن عبدالواحد الخضيري، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك سعيد بن محمد الغامدي، بهدف إيجاد مسرعات للأعمال لتمكين المشاريع الريادية من توظيف التقنية والإسهام في رفع كفاءة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

إيجاد مسرعات للأعمال الريادية في منظومة الحج والعمرة

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو بن رضا المداح، ومن جانب البنك رئيس المسؤولية المجتمعية بسمة بنت عبدالعزيز الجوهري، في مقر الإدارة العامة للبنك الأهلي السعودي بمدينة الرياض، وذلك استمرارًا للتعاون المشترك بما يسهم في إيجاد بيئة متكاملة لخدمة الحجاج والمعتمرين، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو بن رضا المداح، أن الاتفاقية تستهدف إيجاد مسرعات للأعمال تحتضن منشآت ومشاريع ريادية في منظومة الحج والعمرة تُسهم في استكمال البنية التحتية المناسبة لتوفير الخدمات بجودة عالية، سعيًا لتحقيق مستهدفات المنظومة ورؤية المملكة 2030، وامتدادًا للجهود المبذولة من خلال مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة الحج والعمرة.

تعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال

ولفت وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين إلى أهمية تعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطاع خدمات الحجاج والمعتمرين، وتوفير المقومات الملائمة لهم للمساهمة في تيسير وصول ضيوف الرحمن إلى الحرمين الشريفين..

وكذلك تقديم خدمات عالية الجودة، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين، من خلال تعزيز الموائمة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وتمكين الكيانات التابعة للوزارة.

يُذكر أن البنك الأهلي السعودي يُقدم مبادرات رائدة لدعم وتنفيذ برامج متعددة للمسؤولية الاجتماعية، ويأتي إطلاق مسرعات أعمال الحج والعمرة بهدف تفعيل دور رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في خدمة ضيوف الرحمن..

وذلك انطلاقًا من استراتيجية البنك ليكون مساهمًا فاعلًا في تنمية المجتمع المحلي، كما يأتي تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات التنمية المجتمعية التي يساهم البنك في دعمها من خلال عدة برامج ومبادرات بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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